9 апреля в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на объездной дороге М-1, в результате которой произошло опрокидывание грузового автомобиля ДАФ с цистерной с жидким кислородом. На место происшествия срочно направлены спасатели 56-ДПРЧ Броваров, сообщает ГосЧС.

Спасатели подали ствол для осаждения испарения кислорода, который выходит из предохранительной арматуры для снижения давления емкости.

Движение автотранспорта частично ограничено. Ожидается прибытие другой цистерны для перекачки кислорода.