Следователи ГБР сообщили о подозрении двум старшим участковым офицерам полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области в совершении пытки, то есть умышленном причинении сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий с целью получить от потерпевшего сведения и признание, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, поступившей от Черкасского управления ДВБ Нацполиции, вечером 5 февраля 2021 в помещении служебного кабинета сектора полицейской деятельности отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, во время проверки причастности 28-летнего гражданина к совершению краж, работники полиции нанесли ему телесные повреждения.

По данному факту ТУ ГБР в Киеве внесены сведения в Едрей (ч. 2 ст. 127 УК Украины) и для проведения первоочередных следственных действий выехала следственная группа и криминалист в Городище.

Следствием установлено, что 5 февраля 2021 пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались отобрать объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.

С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул. После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.