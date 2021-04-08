Люди могут заражаться коронавирусом через контакт с загрязненными поверхностями (фомитами), однако этот фактор не является главным путем передачи болезни.



К таким выводам пришли ученые американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), проанализировав эпидемические данные и исследования влияния окружающей среды на передачу коронавируса, сообщает УНИАН.

Они полагают, что риск заразиться COVID-19 через фомит является невысоким.

Риск заражения через загрязненную поверхность, как отмечается, зависит от целого ряда факторов: распространенности инфекции в сообществе, вентиляции, температуры, влажности, времени и характере взаимодейстия человека с загрязненной вирусом поверхностью и прочего.

В большинстве случаев, обычная очистка поверхностей с помощью мыла и моющего средства позволяет снизить риск. Дезинфекция поверхностей необходима лишь в том случае, когда в помещении на протяжении минувших суток побывал человек с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19.

Риск заражения через фомиты также снижается благодаря масочному режиму, соблюдению гигиены рук, регулярной уборке и соблюдению санитарных норм.

При этом ключевым путем передачи коронавируса, по оценкам ученых, является воздушно-капельная передача.

В начале пандемии коронавируса заражение через фомиты считалось одним из важнейших путей распространения инфекции. Дезинфекция рук и поверхностей была одной из главных санитарных мер в борьбе с эпидемией по всему миру.