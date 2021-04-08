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Социальная сеть Facebook не планирует оповещать 533 миллиона пользователей, чьи персональные данные были опубликованы в сети Интернет.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По словам представителя компании, Facebook не уверена, что владеет полной информацией о том, какие именно пользователи должны быть оповещены.

Он добавил, что соцсеть перед соответствующим решением также учла то, что пользователи не смогут самостоятельно решить проблему и данные являются общедоступными.

Отмечается, что официальный представитель Facebook отказался комментировать разговоры компании с регуляторными органами, но заявил, что компания готова ответить на их вопросы.

Ранее в Facebook заявляли, что утечка данных произошла, когда посторонние люди получили данные пользователей через их извлечение с платформы благодаря функции быстрого поиска пользователей через список контактов (веб-скрейпинг).

Как сообщалось, на одном из хакерских форумов в сеть попали персональные данные 533 миллионов пользователей социальной сети Фейсбук. В общей сложности в открытом доступе оказалась личная информация пользователей из 106 стран мира, в том числе 32 миллиона записей о пользователях из США, 11 миллионов - из Британии и 6 миллионов - из Индии.  Жертвой хакеров стал в числе прочих и основатель сети Марк Цукерберг, телефонный номер и другая личная информация которого попали в интернет.
ForUm

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