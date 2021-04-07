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Американская компания Facebook заявила, что слив в сеть данных 533 миллиона пользователей не является результатом хакерской атаки.

Как передает Укринформ, об этом говорится в блоге соцсети.

По данным компании, слив данных произошел, когда посторонние люди получили данные пользователей в результате их изъятия из платформы благодаря функции быстрого поиска пользователей через список контактов (веб-скрапинг).

В Фейсбуке добавили, что речь идет о данных по сентябрь 2019 года.

«Когда нам стало известно о том, как злоумышленники использовали эту функцию (веб-скрапинг - ред.) в 2019 году, мы внесли изменения в импортёр контактов. Предыдущая функция позволяла им получать набор профилей пользователей и ограниченный набор информации о пользователях, включенной в их общедоступных профилях», - отметили в компании.

В соцсети подчеркнули, что в этих данных не было ни финансовой информации, ни информации о состоянии здоровья и ни пароли пользователей.

Веб-скрапинг (извлечение веб-данных) - преобразование в структурированные данные информации из веб-страниц, которые предназначены для просмотра человеком с помощью браузера.

Напомним, на одном из хакерских форумов в сеть были слиты персональные данные 533 миллионов пользователей социальной сети Фейсбук. Всего в открытом доступе оказалась личная информация пользователей из 106 стран мира, в том числе 32 миллиона записей о пользователях из США, 11 миллионов - из Британии и 6 млн - из Индии. Фейсбук подтвердил утечку данных, о чем стало известно в 2019 году. Жертвой хакеров стал, среди прочих, основатель сети Марк Цукерберг, телефонный номер и другая личная информация которого попали в интернет.
ForUm

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