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С 6:00 10 апреля по 30 июня на Кольцевой дороге частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию КК «Киевавтодор».

На Кольцевой дороге начинается капитальный ремонт. На первом этапе обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). Всего будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме: просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.
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