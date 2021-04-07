У людей, которые переболели коронавирусом, развиваются психические расстройства и инсульт чаще, чем у тех людей, которые переболели на другие респираторные заболевания и грипп.

Как пишет BBC, ученые из Оксфордского университета изучили электронные медицинские карты пол миллиона пациентов в США и определили вероятность развития у них психологических и неврологических расстройств: расстройства настроения, тревожность, психоз, деменция, инсульт и тому подобное, передает УНИАН.



Ученые сравнивали данные людей, перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев, с людьми, которые переболели гриппом и респираторными заболеваниями. Они сделали вывод, что коронавирусное заболевание ассоциируется с большим количеством дальнейших расстройств.

Так, у пациентов после коронавируса на 16% чаще развивались психологические расстройства по сравнению с теми людьми, которые перенесли другие респираторные инфекции, а также на 44% чаще, чем у людей после гриппа.

Кроме того, у пациентов, которые перенесли тяжелое течение COVID-19, фиксировали более высокие риски развития расстройств. Вероятно, появление расстройств связано с переживанием больных и беспокойством из-за госпитализации.

От изменений настроения, тревожности и т.д. страдали 24% всех COVID-пациентов, а также 25% госпитализированных, 28% людей, которые были в реанимации, а также 36% людей, которые во время болезни страдали снижением внимания.

Инсульт перенесли 2% всех пациентов после коронавируса, тогда как среди госпитализированных этот показатель вырос до 7%, а среди тех, у кого был делирий — до 9%. Деменцию диагностировали у 0,7% всех COVID-пациентов, тогда как среди тех, у кого был делирий, этот показатель вырос до 5%.

Ученые предупреждают, что их исследование было наблюдательным, поэтому они не могут точно заявить, что именно коронавирус стал причиной расстройств. В то же время они могут зафиксировать, какие нарушения у пациентов после COVID-19 проявляются чаще — эта информация важна для дальнейшего изучения причин расстройств.

«Исследование подтверждает наши подозрения, что COVID-19 связан не только с респираторными симптомами, но и с психологическими и неврологическими проблемами», — отметил профессор из Института психиатрии Дам Тил Вайкс.

Предполагается, что коронавирус попадает в мозг и может влиять на него, однако, как именно происходит это влияние, предстоит разобраться.