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Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренности на уровне персонала в ближайшие два месяца.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на одном из национальных телеканалов, сообщает УНИАН.

«Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства», – сказал Марченко.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».
ForUm

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