также в разделеПолитика
Кулеба: РФ новой эскалацией у границ Украины шлет сигнал Западу 12
Зеленский попросил премьера Канады увеличить число военных инструкторов в Украине 17
СНБО готовит спецрешение по усилению евроатлантической интеграции Украины 10
Волошин: В основе желания закрыть «Партию Шария» является личная обида Зеленского 17
Арестович: За попытку вступить в НАТО Украина уже заплатила Крымом и Донбассом 17
Черный: Недопустимо, чтобы гарант Конституции попирал ее и устраивал на этом «пляски с бубном» 28
Бурмич на митинге в поддержку Партии Шария: Закрытие партии - это устранение украинцев от народовластия 14
Журналист: Власть запустила репрессии именно против Медведчука, который договорился о производстве вакцины в Украине 32
ОПЗЖ: Попытка власти запретить «Партию Шария» ‒ очередной шаг на пути к установлению диктатуры в Украине 15
Украина инициирует экстренную встречу в ТКГ 32
Зеленский: НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе 142
Госдеп указал Зеленскому на нарушения прав человека, в том числе это касается закрытия оппозиционных телеканалов 30
Вместо Минска: Украина будет искать другой город для переговоров ТКГ 21
The Washington Post: Зеленский не борется с олигархами, а ведет грязную борьбу против Медведчука 65
Креминь раскритиковал заявления Мендель об «украинском русском языке» 14
В Госдепе США обеспокоены передвижением российских войск у границ Украины 76
Данилов объяснил, почему употребление термина «Донбасс» некорректно 13
В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно 24

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование доходов.

Об этом говорится в сообщении Венецианской комиссии в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении срочного заключения Венецианской комиссией по проекту закона о внесении поправок в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности государственных служащих за недостоверное декларирование активов», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги