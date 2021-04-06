Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование доходов.

Об этом говорится в сообщении Венецианской комиссии в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении срочного заключения Венецианской комиссией по проекту закона о внесении поправок в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности государственных служащих за недостоверное декларирование активов», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».