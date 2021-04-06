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6 апреля сотрудники Национальной полиции задержали дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы, во время выполнения междугородного железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 296 части 4 и ст. 345 части 1 УК Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

Задержание осуществлено на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области.

Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам.

«Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование. В настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУУФЗ Госспецсвязи», - заявил Дмитрий Маковский, в.и.о. председателя Госспецсвязи.

Напомним, по предварительной информации, выполняя железнодорожный маршрут Краматорск - Киев, около 02:00 6 апреля военнослужащими Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи было применено огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев. В результате инцидента никто не пострадал.
ForUm

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