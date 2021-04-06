В текущем году Кабинет министров планирует провести еще несколько этапов повышения пенсий и запустить накопительную пенсионную систему. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Индексация пенсий за март полностью завершена. 43 млрд грн выплатили. Это на 20% больше, чем за март прошлого года. Средний размер повышения для одного человека составил чуть более 300 грн. В общем индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров», – написал он.

По словам премьера, с апреля также началась индексация выплат для работающих пенсионеров. «Она ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии будет определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия», – отметил он.

Также, по информации Шмыгаля, с 1 июля будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

«С октября установим ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет. С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан. Эти шаги важная часть социальной политики нашего правительства», – сообщил премьер.

«При этом мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2-3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения. За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек на протяжении трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую ​​систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине», – подчеркнул он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство предлагает следующую модель:

2% с уплаченных человеком налогов идут на его личный пенсионный счет;

также на этот счет попадают еще 2% от ЕСВ, который платит за человека работодатель;

человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать его средства;

инвестиции могут происходить только в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;

украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;

накопительная пенсионная система ни в коем случае не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами.

«Сейчас Кабинет Министров работает с экспертами и народными депутатами, чтобы учесть все детали сформировать лучшую модель запуска накопительной пенсионной системы. Действительно, ее внедрение займет не один год. Но откладывать ее дальше - это просто преступление против людей и экономики страны», – отметил он.

Напомним, 1 марта Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров. В среднем, после индексации, пенсии вырастут на 308 грн, минимально пенсии поднимут на 100 грн.

Фактически доплаты получили 7,9 млн граждан. Как уточнили в Минсоцполитики, остальные 1,8 человек – это граждане, которым пенсия была назначена в 2019-20 годах, они получат индексацию в июле.