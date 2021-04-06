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Следователи Государственного бюро расследований во Львове завершили досудебное расследование в отношении мастера леса и главного лесничего Мокрянского лесничества ГП «Мокрянское ЛМГ», которые допустили незаконную порубку деревьев.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что указанные лица допустили незаконную порубку неизвестными лицами около 500 деревьев породы «бук» и «ель» на территории лесного хозяйства без лесорубочного билета.

Действия обвиняемых нанесли государству ущерб на сумму 4096549 и 3078284 гривен соответственно.

30 марта 2021 обвинительные акты направлены в суд.

Лица обвиняются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
ForUm

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