Следователи Государственного бюро расследований во Львове завершили досудебное расследование в отношении мастера леса и главного лесничего Мокрянского лесничества ГП «Мокрянское ЛМГ», которые допустили незаконную порубку деревьев.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
Установлено, что указанные лица допустили незаконную порубку неизвестными лицами около 500 деревьев породы «бук» и «ель» на территории лесного хозяйства без лесорубочного билета.
Действия обвиняемых нанесли государству ущерб на сумму 4096549 и 3078284 гривен соответственно.
30 марта 2021 обвинительные акты направлены в суд.
Лица обвиняются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
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