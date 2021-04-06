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Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Закарпатской области разрешила с 6 апреля возобновить работу общественного транспорта с соблюдением карантинных ограничений, сообщила пресс-служба ОГА.

Комиссия решила с полуночи 6 апреля разрешить осуществление на территории области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В частности, это касается перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах, в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении.

Количество пассажиров не должно превышать количества мест для сидения.

Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков поручил местной полиции усиленно контролировать соблюдение установленных противоэпидемических ограничений при пассажирских перевозках общественным транспортом.

Напомним, в Закарпатской области действует красный уровень эпидемической опасности.
ForUm

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