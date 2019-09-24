Вчера, 23 сентября, в Одесской области состоялось тестовое испытание паромного комплекса «Орловка» между украинским поселком Орловка и румынской Исакчей, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Отмечается, что первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда.
«Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. При осуществлении контрольных мероприятий пограничники еще раз протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса», – сказано в сообщении.
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