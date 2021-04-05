В Нововолынске работники шахты №9 «Нововолынская» пострадали во время аварии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

«На большой скорости шахтная клеть опустилась на убой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окрестных сел», - написал он.

По его словам, госпитализированы девять человек. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

«Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести», - отметил Карпус.



