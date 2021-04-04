Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетят с официальным визитом Катар в понедельник, 5 апреля.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.
Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
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