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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетят с официальным визитом Катар в понедельник, 5 апреля.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
ForUm

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