В мире по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, зафиксирован 131 392 531 случай инфицирования коронавирусом. Лидером по количеству заражений остаются США. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Вирус с начала пандемии забрал жизни 2 859 893 человек. С болезнью справились 105 768 594 пациента.
Лидерами по количеству COVID- случаев остаются:
США (31 383 126 заболевших),
Бразилия (12 953 597),
Индия (12 484 509),
Франция (4 741 759),
Россия (4 572 077).
Украина с 1 745 709 инфицированными находится на 16 месте.
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