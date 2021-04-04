также в разделеМир
Папа Римский Франциск в праздничной речи упомянул о войне в Украине 4
В Иордании произошла попытка госпереворота 7
Нидерланды повторно остановили вакцинацию AstraZeneca 13
Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили 8
В Турции зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 за сутки 26
Военный спутник РФ сгорел в атмосфере 12
В США сделали рекордное количество COVID-вакцин за сутки 14
Иран заявил о четвертой волне пандемии коронавируса 18
В штате Вашингтон упал фрагмент ракеты SpaceX 25
Протесты в Мьянме: число погибших превысило 550 человек 8
Байден отменил ряд санкций, введенных Трампом 24
Власти Беларуси внесли Тихановскую в список террористов 14
Во Франции усилили карантин: введен комендантский час 15
Египет будет требовать $1 миллиард компенсации за аварию в Суэцком канале 49
Суд в США запретил продажи «сатанинских» кроссовок 38
На Тайване в результате крушения поезда погибли 40 человек 14
Немецкие эксперты: Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca 14
В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca 14

В мире по состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, зафиксирован 131 392 531 случай инфицирования коронавирусом. Лидером по количеству заражений остаются США. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Вирус с начала пандемии забрал жизни 2 859 893 человек. С болезнью справились 105 768 594 пациента.

Лидерами по количеству COVID- случаев остаются:

США (31 383 126 заболевших),

Бразилия (12 953 597),

Индия (12 484 509),

Франция (4 741 759),

Россия (4 572 077).

Украина с 1 745 709 инфицированными находится на 16 месте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги