В центре Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе трех человек и скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали, сообщает патрульная полиция Одесской области в Facebook.

«Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу и скрылся с места происшествия. В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу. Патрульные опросили свидетелей происшествия и установили направление, в котором уехал нарушитель. Ориентировку передали всем экипажам патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обнаружить в городе авто с характерным повреждением лобового стекла.

Во время разговора с инспекторами водитель признался в содеянном. Он задержан.