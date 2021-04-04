В Турции 3 апреля зарегистрировали 44 756 новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом для страны. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Турции.

Это новый рекорд по количеству больных за одни сутки. Предыдущий был зафиксирован 2 апреля, когда в стране обнаружили 42 308 новых зараженных.

Общее количество больных COVID-19 в стране превысило 3 млн человек. Из них умерло более 32 тыс.

Напомним, Иран заявил о четвертой волне пандемии коронавируса.