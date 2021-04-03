На сегодня продолжаются работы по стапельной сборке фюзеляжа первого Ан-178-100Р, заказанного Министерством обороны в прошлом году. До конца мая планируется изготовление фюзеляжа, в июне - пристыковка крыла и установление хвостового оперения. Об этом со ссылкой на слова министра обороны Украины Андрея Тарана сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что сборка первого Ан-178-100Р на выполнение контракта 2020 между Минобороны и ГП "Антонов" на строительство и поставку трех новых транспортных самолетов, происходит в соответствии с графиком.

«Производственный процесс продолжается даже в условиях карантина. Сейчас продолжаются работы по стапельной сборке фюзеляжа Ан-178-100Р. Завершить их планируется до 31 мая. В агрегатных цехах строят крыло, хвостовое оперение, элементы систем и другие детали. А уже в начале июня каркас фюзеляжа для первого Ан-178 запланировано снять со стапелей, чтобы пристыковать к нему крыло и установить хвостовое оперение», - говорится в сообщении.

По словам министра обороны Андрея Тарана, "Воздушные силы ВСУ ждут эту крылатую машину, которая должна заменить транспортные самолеты предыдущего поколения».

«Поэтому нам важно знать, что все работы "Антоновым" ведутся штатно даже в условиях карантина. Рассчитываем, что начатое "омоложение" армейской транспортной авиации даст толчок другим качественным изменениям всего военного авиапарка», - отметил Таран.

По его словам, одным из основных преимуществ Ан-178 при выборе "транспортника" для Вооруженных сил стала способность этой модели «Антонова" опускаться на основных стойках самолета, что ускоряет загрузку-выгрузку военной техники, что своим ходом заезжает в грузовую кабину.

«Ан-178 является средним транспортным самолетом, созданным с применением самых современных мировых авиационных технологий, способен перебрасывать 86 десантников, вооружение и легкую военную технику. А это уже дает преимущество по мобильности и безопасности доставки личного состава для выполнения задач обороны Украины», - добавил Таран.