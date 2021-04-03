Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США могут присоединиться к переговорам в Нормандском формате по Донбассу.
В эфире ток-шоу Савика Шустера Резников напомнил, что США являются членом ОБСЕ и подписантом Будапештского меморандума.
«Продолжается публично — на уровне Украины — речь о том, что участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в Нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы», — заявил Резников.
Напомним, Меркель и Макрон призвали Путина стабилизировать ситуацию на Донбассе.
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