Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится вечером 2 апреля, сообщили Радио Свобода в пресс-службе Офиса президента.

В ОПУ отметили, что о повестке дня пока не сообщали.

На очередном заседании СНБО в ближайшую пятницу планируют рассмотреть до десяти вопросов, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопросы могут касаться широкого спектра тем: от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год - до введения санкций в отношении лидеров контрабандного «бизнеса» в Украине.

Последнее заседание СНБО состоялось 19 марта 2021. Тогда приняли решение о проверке компании «Зеонбуд», которая обслуживает национальную сеть эфирного цифрового телевидения, об аудите всех действующих нормативно-правовых актов, которые подписаны бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Также в этот день Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел «максимальные санкции» против 19 компаний, которые занимаются недрами.