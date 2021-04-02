Антимонопольный комитет оштрафовал «Львовгаз» на 75,634 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Оштрафованы АО «Львовгаз» на 75,634 грн за совершение нарушения, предусмотренное пунктом 2 статьи 50, частью первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по распределению природного газа», - говорится в сообщении.

АМКУ в декабре 2020 года оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей (облгазов), входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, на сумму свыше 380 млн грн за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.

Тогда комитет отмечал, что решение по «Львовгазу», который также является фигурантом этого дела, будет принято отдельно.

«Львовгаз», по оперативным данным, увеличил в 2020 году чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2019 годом – до 999,148 млн грн.