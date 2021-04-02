Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании сообщило, что выявило 30 случаев тромбозов у пациентов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Ранее британский медицинский регулятор сообщал о выявленных пяти случаях тромбозов в головном мозге после 11 млн прививок, передает Интерфакс.

В четверг он добавил 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других событиях, связанных с тромбозами после прививок. Всего в стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.

В то же время, как заявило агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech SE и Pfizer Inc.

Некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и недостатка вакцин.