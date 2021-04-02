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В Днипре задержали и сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования «Всевеликое Войско Донское» оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности участника НВФ РФ входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств.

Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшему движению после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несение службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганщины задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины. Досудебное расследование продолжается.

Задержание осуществлялось следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.  
ForUm

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