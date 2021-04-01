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Вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech эффективна на 91%, а также защищает от южноафриканского варианта B1351.

Как передает Укринформ со ссылкой на Reuters, о новых данных производители заявили после завершения исследования среди 12 тыс. добровольцев.

Отмечается, что препарат показал эффективность в 91,3% в предупреждении заболевания коронавирусом среди группы участников, которых иммунизировали максимум шесть месяцев назад.

В то же время, в рамках исследования в Южной Африке, препарат со стопроцентным успехом справился с южноафриканским штаммом коронавируса среди группы добровольцев из 800 человек.

Хотя, как отмечается, общая эффективность вакцины стала ниже заявленных в ноябре 95%, но, по словам производителей, количество новых штаммов с тех пор тоже возросло.

По словам исполнительного директора компании BioNTech Угура Сахина, данные испытаний «показывают первые клинические результаты того, что вакцина может эффективно защитить от циркулирующих в настоящее время вариантов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и завершения пандемии для мирового населения».

Ранее американские ученые доказали эффективность вакцин от Pfizer и Moderna в реальных условиях. Первая из двух доз вакцины предотвратила 80% заражений, а вторая - 90%. Эти оптимистичные данные показали исследования, проведенные среди медиков и сотрудников скорой помощи, которые оказывают помощь больным с COVID-19.

По данным Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 129 525 120 случаев COVID-19, в частности, 2 829 499 летальных, выздоровели 104 479 085 человек.
ForUm

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