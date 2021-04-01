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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщает о распространении британского штамма коронавируса во всех областях Украины и появлении южноафриканского штамма в двух областях.

«Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм», - сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24» в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и «меняют нынешнюю картину».
ForUm

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