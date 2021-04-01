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Конфронтация с Западом достигла дна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С одной стороны, конфронтация достигла «дна». С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности», - сказал российский министр в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что «слово «война» в дипломатический, международный обиход ввели наши западные коллеги».

Лавров также сообщил, что Россия никогда не пойдет на то, чтобы использовать поставки нефти и газа в Европу в качестве инструмента политического давления.

«Мы никогда, это принципиальная позиция независимо ни от чего, не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе», - сказал Лавров.

Так он ответил на вопрос о том, может ли Россия использовать вопрос поставок нефти и газа в Европу в качестве ответа на давление со стороны ЕС, которое бы, по мнению Москвы, переходило «красную черту».

Отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли такие шаги со стороны Москвы в том случае, если Россию отключат от системы SWIFT, министр заявил: «Мы не будем этого делать». Вместе с тем, Лавров подчеркнул: «На любые злостные действия в наш адрес, мы будем отвечать - не обязательно симметрично».
ForUm

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