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Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило государственное финансирование партии «Слуга Народа» после проверки уточняющих отчетов, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Нацагентство получило от политсилы уточняющие отчеты за I и II кварталы 2020 года, проверило их и решило восстановить государственное финансирование уставной деятельности партии.

Как сообщалось, 1 марта 2021 года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приостановило государственное финансирование партии «Слуга народа».
ForUm

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