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Председатель Верховного суда Валентина Данишевская в своей декларации указала, что у них с мужем украли 30 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

В собственности судьи находится две квартиры. Она также имеет право пользования гаражом, двумя земельными участками и жилым домом, которыми владеет ее муж, передает Украинская правда.

В прошлом году Данишевская получила 176 тысяч пенсии и 3,5 миллиона заработной платы.

На счетах у нее размещено около 560 тысяч гривен. Вместе с мужем они сохраняют наличными 42 тысячи евро, 67 тысяч долларов и 120 тысяч гривен. В то же время, похищения средств судья указывала и в прошлогодней декларации.
ForUm

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