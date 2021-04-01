Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Петр Порошенко хранит наличными более 51 млн долларов и 423 млн гривен.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует декларация народного депутата, обнародованная в реестре деклараций.

Так, наличными Порошенко хранит 51200000 долларов и 423300000 гривен.

На его банковских счетах размещены 3589180 долларов, 331292 гривни, 43861 евро, 50109 фунтов стерлингов.

Третьим лицам Петр Порошенко в прошлом году занял 1111000 гривен и 1030000 долларов.

Более 8 млн гривен он внес в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения.

Супруга политика Марина Порошенко держит на банковских счетах 10115 гривен, 90 долларов и 3408 евро.

За прошлый год Петр Порошенко получил 504540 гривен заработной платы как народный депутат. Также он задекларировал 7016338 гривен процентов и 199975230 гривень и 14227550 гривен дивидендов. Почти 300 тысяч гривен Порошенко заработал от отчуждения движимого имущества.

Марина Порошенко в 2020 году заработала 66 тысяч гривен в «Благотворительном фонде Порошенко».

Петр Порошенко владеет жилым домом с надворными постройками общей площадью 1331,70 кв. м в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Он также задекларировал шесть земельных участков общей площадью 54391 кв. м.

В собственности политика находятся три квартиры - в Киеве площадью 134,06 кв.м, и 82,15 кв.м и в Виннице на 68,2 кв.м.

Его супруга владеет квартирой в Киеве площадью 82.3 кв.м. Марина Порошенко также является владелицей земельного участка на 1875 кв.м. и жилого дома на 343,6 кв.м. в селе Петропавловское Бориспольского района Киевской области.

Лидер «Европейской солидарности» указал в декларации ряд произведений искусства, брендовых часов и ювелирных изделий. В частности, его супруге принадлежат шубы, одежда и сумки мировых брендов.

В собственности Петра Порошенко находятся легковые автомобили Mercedes-Benz S 500L 2015 года выпуска и Mercedes-Benz S600L 2015 года выпуска. Марина Порошенко владеет Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года выпуска.

Пятый президент задекларировал также ряд ценных бумаг.

В разделе «Финансовые обязательства» Порошенко указал в целом 1493983 гривен налоговых обязательств.

В прошлом году Петр Порошенко потратил более 30 миллионов на юридические услуги, в том числе, эти расходы осуществлялись в Великобритании.