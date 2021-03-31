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Правительство одобрило изменения в постановление КМУ №987 от 4 декабря 2019 года, согласно которым устанавливаются новые тарифы на оплату услуг Укрпочты, связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Сегодня Укрпочта обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными дома. Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 000 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан. В условиях карантина Укрпочта продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов. И в дальнейшем будет это делать. Правительство нашло компромиссное решение, которое позволит это обеспечить», - отметил Криклий.

По его словам, действующие сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи, утвержденные постановлением КМУ от 04.12.2019 № 987, уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг. Поэтому для обеспечения надлежащей работы Укрпочты изменениями в это постановление предлагается увеличить с 1 апреля текущего года тарифы в городе с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты. «Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов», - подытожил министр.

«Рад сообщить, что Укрпочта при содействии Министерства инфраструктуры и Министерства социальной политики достигла компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий. Мы боролись не за пересмотр тарифов, мы боролись за сохранение рабочих мест почтальонов, чья зарплата зависит от дохода Укрпочты от фиксированных услуг, и за то, чтобы более 3 миллионов украинцев получили вовремя пенсии и выплаты. Сегодняшнее решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 до 2021), но оно позволяет продлить работу», - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
ForUm

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