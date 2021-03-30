Сегодня, 30 марта, в селе Росоша Липовецкой территориальной общины водитель автомобиля Skoda допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде, сообщила полиция Винницкой области.

20-летний водитель иномарки, в организме которого обнаружены 1.76 промилле алкоголя, задержан в процессуальном порядке.

Авария произошла около 13:00. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. По предварительной информации следствия, 20 - летний водитель, житель Оратовской территориальной общины, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которые на велосипеде двигались по проезжей части дороги.

В результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся. От полученных телесных повреждений малолетние дети погибли на месте происшествия. Нетрезвый водитель транспортного средства не пострадал.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.