30 марта состоялись судебные прения по делу в отношении мужчины, который обвиняется в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе, а также в хулиганстве, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24 мая 2017 в ходе дорожного конфликта подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, произвел несколько выстрелов в сторону мотоциклиста, который остановился на перекрестке. Раненый мужчина от полученных травм скончался. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.

Кроме того, в 2016 году подозреваемый, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.

Обвинительный акт по указанным фактам в ноябре 2019 был направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Отметим также, что в настоящее время в Васильковском районном суде Киевской области продолжается судебное разбирательство обвинительного акта в отношении этого же гражданина по фактам осуществления систематических побегов из специализированного лечебного учреждения, а также по фактам приобретения и хранения в палате психиатрической больницы наркотических веществ.

4 октября 2019 Дарницкий районный суд Киева по ходатайству прокурора изменил подозреваемому меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, в убийстве Юрия Калиниченко обвиняют сумоиста Дмитрия Слепченко.