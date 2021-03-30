В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего командира одной из воинских частей в зоне проведения антитеррористической операции, чья служебная халатность привела к убыткам государству на 32 млн грн. Произошло это из-за взрывов боеприпасов в Донецкой области 22 сентября 2017, сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи бюро установили, что командир воинской части не обеспечил надлежащее состояние пожарной безопасности на полевом артиллерийском складе возле Мариуполя Донецкой области.

Пожар, который перекинулся на территорию склада, вызвал детонацию и взрывы боеприпасов различного типа и калибра, повреждения домов и имущества местных жителей, что нанесло ущерб на сумму около 32 миллионов гривен.

Таким образом полковник обвиняется в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.