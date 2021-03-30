На сегодня в Украине более 300 тысяч участников боевых действий. Нужны ли нам частные военные компании?

Скандал вокруг дела о создании так называемой «ЧВК Семенченко» получил продолжение. 29 марта СБУ задержала еще одного экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского. Печерский суд отправил бывшего комбата под круглосуточный домашний арест. Следствие считает, что он и Семен Семенченко в 2018 году создали в США компанию «Donbas Battalion corp.» с целью получения контрактов и ведения охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке. Для этого Виногродский якобы познакомил Семенченко с гражданином Казахстана Ильей Борисенко. Последний, по информации стороны обвинения, выделил им 1 млн долларов, земельный участок, где они организовали базу для тренировок и хранение оружия.

Прокуроры заявляют, что Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт на работу «ЧВК», но ему не удалось. Тогда они с Виногродским, считает следствие, организовали украинское предприятие американской фирмы «DynCorp» и осуществляли деятельность на территории Украины.

К слову, раньше в СБУ также упоминали о «внештатном агенте НАБУ» Евгении Шевченко. Вместе с Семенченко, рассказывают в спецслужбе, они организовали контрабандную схему ввоза в Украину военных запчастей из РФ, которые якобы продавали государственным органам. (О том есть ли сегодня альтернатива контрабанде из РФ запчастей к старой, советской еще военной технике - в нашем следующем материале).

Вся эта ситуация вызвала довольно бурную реакцию общественности (мнения пользователей украинского сегмента соцсети Фейсбук поляризовались) и одновременно обнажила несколько проблем, которые в любом случае нужно будет решать. В частности, насколько законна деятельность частных военных компаний в Украине? Если нет, то нужно ли государству законодательно урегулировать (легализовать ЧВК) ее? Как устроен этот рынок, в частности в США и Великобритании? Ну и, собственно, отдельные вопросы о «ЧВК Семенченко» - неужели о ней ничего не знали раньше?

DONBAS BATTALION CORP. В УКРАИНЕ ДЕЙСТВОВАЛА ВПОЛНЕ ОТКРЫТО

В интервью (от 21 января 2020 года) «Волынским новостям» Анатолий Виногродский рассказал о том, что Donbas Battalion Corp. была зарегистрирована в США летом 2019 года (разговор состоялся на одной из тренировочных баз под Киевом). Вот что он сказал: «Корпорация Donbas Battalion Corp - это компания международной безопасности, которая работает в рамках международного законодательства с негосударственными организациями, государственными структурами, гуманитарными миссиями. В июне прошлого года (2019-го. - Ред.) ветеранская организация «Донбасса» заключила договор о сотрудничестве с ветеранскими организациями США и поляками для обучения, повышения квалификации и трудоустройства ветеранов российско-украинской войны. (...) Мы набираем преимущественно атовцев, или, если необходимо, узких специалистов по определенным вопросам, которые нас интересуют (...) У нас (в Украине. - Ред.) запрещено наемничество. Мы не ставим таких задач, у нас исключительно охранная деятельность: охрана гумконвоев, объектов инфраструктуры, людей, консалтинг по вопросам безопасности, разминирование (...) Штаб-квартира (их офиса. - Ред.) в Нью-Йорке. И еще три офиса в странах, где у нас есть или планируются контракты: Ираке, Кении, Польше. Ну и, конечно, в Украине (...) Минимальная (о зарплате бойцов. - Ред.) - 2 тыс. долларов в месяц. На время обучения начисляется стипендия - 500 долларов в месяц».

О компании международной безопасности, зарегистрированной в США, с представительством в Украине рассказывал и сам Семен Семенченко в 2019 году в интервью изданию «Остров»: «Мы занимаемся, например, обеспечением безопасности для неправительственных и международных организаций в зонах повышенного риска: обучением местных правоохранительных органов и представителей власти».

Как видим, эта «ЧВК» действовала открыто и позиционировала себя, как американская частная военная компания, состоящая из украинцев. Впрочем, если в США ЧВК работают вполне легально, то в Украине...

«На сегодняшний день деятельность ЧВК в Украине находится вне закона. Кейс Семенченко-Шевченко - это о незаконные вооруженные формирования, это статья 260 Уголовного кодекса», - отмечает политический эксперт Николай Мельник.

«В данном случае речь может идти лишь о незаконном вооруженном формировании, а не о ЧВК. В УК есть соответствующая статьи за наемничество и за незаконное вооруженное формирование. Поскольку речь идет о деятельности на территории Украины, то, очевидно, здесь вопросы к последнему», - продолжает военный эксперт Михаил Самусь.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЧВК В УКРАИНЕ - ЭТО БОЛЬШЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЛИ О РИСКАХ

«У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, которые не сумели себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно», - отметил генерал-майор Сергей Кривонос.

По его мнению, те, кто прошел войну, могут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур. «В Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству. А у нас атовцев не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК поможет решить эту проблему», - считает генерал.

«Я рассматриваю существование в Украине собственных частных военных компаний - как возможность. Ведь после шести волн мобилизации у нас больше 300 тыс. участников боевых действий. Часть них так или иначе хотят использовать свои навыки. Это так называемые «люди войны», - комментирует военный эксперт Михаил Жирохов.

«Сейчас многие украинцы, в частности те, с которыми я служил, работают в Африке, в Мировом океане в охране кораблей, или нефтегазодобывающих платформ. Они не воюют, но выполняют специфические задачи по охране в опасных районах. Если есть конфликт между двумя странами, и украинская ЧВК будет предоставлять одной из стран услуги в учениях, это юридически между правительствами будет согласовано в соответствии с установленными рамками, то в этом нет ничего плохого», - объясняет военный эксперт Тарас Чмут.

Хотя у него есть опасения, что государство не сможет контролировать ЧВК, дав фактически легальную возможность отдельным богатым людям или субъектам иметь «собственные армии». «Создание компаний, которые будут находиться под влиянием определенных бизнес-групп и реализовывать свои возможности внутри страны по рейдерству или другим силовым сценариям, такие риски действительно есть. Но это уже вопрос к правоохранительным органам, как это все следует регулировать, и в целом к государственному регулятору. Однозначно, это должно быть какое-то лицензирование, должен быть достаточно жесткий контроль», - добавил г-н Чмут.

«В моем подразделении также есть ветераны, которые уже были в Афганистане и выполняли контракт американской конторы по охране одной из военных баз США. Вопрос в том, что денег эти мужчины заработали не столько, сколько могли бы, ведь весь процесс - от собеседований и подписания контракта - к отправке в зону выполнения задач, выполняют подрядчики. Совершенно разные конторы: прибалты, поляки и американцы. А теперь, внимание, вопрос - зачем платить им, если можно самим зарабатывать на этой истории, привлекая при этом своих ветеранов и специалистов из разных военных отраслей таким образом, чтобы увеличивать собственную военную мощь, зарабатывать деньги и приобретать новые навыки», - рассказывает ветеран и основатель «Pizza Veterano» Леонид Остальцев.

Для создания украинской ЧВК нужна правовая база, которая бы четко регламентировала их возможности в других странах, и четко определяла бы границы дозволенного и недозволенного.

Военный эксперт Михаил Самусь также считает, что перспектива легализации есть, учитывая большое количество украинских специалистов, которые могут заниматься такой деятельностью: «Сегодня многие украинцы прошли войну. Они имеют опыт боевых действий, а потому могли бы применить свои навыки. Но это очень тонкая материя. Вопрос функционала ЧВК должен тщательно изучаться и стандартизироваться, чтобы не допустить выхода за пределы международного права. ЧВК не могут участвовать в боевых действиях, они могут оказывать услуги: тренировки и обучение персонала, консалтинг, охрана районов или объектов... Сейчас компании из США и Великобритании придерживаются всех требований. Нужно теснее работать с ними, чтобы увидеть, как правильно заниматься этим бизнесом».

В то же время, добавляет Самусь, даже если в Украине легализуют ЧВК, то выйти на рынок будет крайне трудно. «Американцы и британцы контролируют более 80% этого рынка. Они имеют обученных людей, соответствующую логистику...», - отметил эксперт.

Михаил Жирохов также не уверен, пустят ли нас, например, те же американцы в Ирак или в Афганистан. Однако, говорит он, потребность в охране торговых судов от сомалийских пиратов или йеменских боевиков никуда не делась. «Или же охрана VIP-персон в каких-нибудь африканских странах, такие как Мозамбик, Судан, Египет и т.д. То есть там, где существует необходимость в неместных подготовленных кадрах», - говорит военный эксперт.

ЧВК В США: В 2023 ГОДУ ОБОРОТ В ЭТОЙ СФЕРЕ БИЗНЕСА СОСТАВИТ $80 МЛРД

ЧВК начали появляться еще в 60-х годах прошлого века. Впрочем настоящий «бум» произошел после завершения «холодной войны». Противостояние между СССР и США подошло к концу, и тысячи профессиональных военных из-за сокращения вооруженных сил остались без работы. Для них ЧВК стали прекрасной возможностью продолжать заниматься своим делом. Если в конце 80-х было всего два десятка ПВК, преимущественно в США и Великобритании, то после 2000-х (в частности, после событий 11 сентября 2001 г.) география таких компаний значительно расширилась. Уже в 2006 году в мире насчитывалось более 3000 коммерческих военизированных организаций (фирм, компаний) с примерно 2 млн. сотрудников.

На сегодня частные военно-охранные услуги - это многомиллиардный постоянно развивающийся рынок. По некоторым данным, он оценивается в более чем $200 млрд. Считается, что к 2023-му только в США оборот в этой сфере бизнеса составит $80 млрд и ежегодно будет расти на 3,4%.

В специализации ЧВК входит: охрана дипломатических и других представительств, аэропортов, высоких должностных лиц, бизнесменов; прикрытие конвоев армий и ООН, тыловое обеспечение; охрана нефтяных полей, энергетических объектов, инфраструктуры; разминирование и уничтожение боеприпасов, подготовка военно-полицейских кадров, инструкторская работа, военный перевод; защита кораблей от пиратов; противопожарная защита и т.п.

«ЧВК стали популярны в мире за последние двадцать лет. Западные государства чисто экономически начали понимать, что выполнение определенных задач, несвойственных армии, можно поручить «частникам». Все это будет дешевле, - утверждает военный эксперт Михаил Жирохов. - Дешевле всего в том смысле, что государство не будет нести социальную ответственность. То есть в случае ранения или гибели государство, конечно, будет платить, но значительно меньше, ну, ведь это частная инициатива».

Кроме того, говорит эксперт, изменился сам характер военных действий. Локальные войны предусматривают идею так называемой асимметричной войны или войны, которая ведется «чужими руками». «Такие государства, как США или некоторые европейские страны имеют в мире определенные интересы, но напрямую не могут участвовать в тех или иных конфликтах. Большинство ЧВК зарегистрированы в Соединенных Штатах. Но они не имеют никакого права использовать оружие и осуществлять свою деятельность на территории этой страны», - подытожил Жирохов.

Предлагаем краткую справку о деятельности двух таких частных структур в США (в т.ч. DynCorp, о котором упоминает СБУ в кейсе «ЧВК Семенченко») и Великобритании.

ЧВК DynCorp, США

Крупная американская ЧВК (15 тыс. сотрудников, штаб-квартира в Маклине (штат Вирджиния), активные операции идут в 36 странах). Компанию основали еще в 1946 году. Начальный профиль - авиаперевозки. Сегодня компания предлагает услуги по подготовке военных разведчиков (сбору информации) и сотрудников правоохранительных органов; обучение переговорным техникам; военной логистике; обслуживанию военных баз (приготовление пищи, ремонт, строительство, транспортировку, техническое обслуживание); а также тушению лесных пожаров.

В 1990-х компания занималась установкой систем безопасности в посольствах США и поддерживала эксплуатацию американских ракетных полигонов. Позже DynCorp вышла на работу в Ираке, Гаити, Судане, Либерии и Афганистане, где занималась подготовкой военных и правоохранителей. В Афганистане фирма также обеспечивала безопасность тогдашнего президента страны Хамида Карзая, который не раз становился мишенью покушений. Также DynCorp работала в Боливии, Боснии, Сомали, Анголе, Косово, Кувейте и других странах.

ЧВК Aegis Defense Services (ADS), Великобритания

Эта британская частная военно-охранная компания была основана в 2002 году (насчитывает 5 тыс. сотрудников, штаб-квартира в Лондоне, активные операции идут в 20 странах мире). Офисы в Афганистане, ОАЭ, Ираке, Саудовской Аравии, Ливии, Сомали и Мозамбик. Сегодня компания работает в составе канадской охранной фирмы Garda World (занимается охраной мероприятий, аэропортов, портов, дипломатических представительств, нефте- и газодобывающих предприятий, а также физлиц. Предоставляет услуги разведывательного характера).

ADS, как и другие ЧВК, расцвела во время войны в Ираке, подписав многомиллионные контракты с Минобороны США. В то же время ее деятельность прежде всего была сосредоточена на поддержке логистических операций, предоставлении информации о ситуации с безопасностью; получении разведданных.

В 2011 году, когда американцы решили оставить Багдад, ADS стала одной из немногих ЧВК, которым передали обеспечение безопасности в стране. В том же году они начали охранять посольство США в Кабуле.