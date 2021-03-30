В Украине в течение первого месяца вакцинации от COVID-19 в Государственный экспертный центр Минздрава поступило 689 сообщений о побочных реакциях.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на дынные ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины».
Управление фармаконадзора Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения обнародовало анализ неблагоприятных последствий после иммунизации (НППИ) в период с 24 февраля по 28 марта.
«В течение первого месяца вакцинации в Центр поступило 689 карт-сообщений о НППИ. Процент возникновения НППИ после почти 200 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35%», - говорится в сообщении.
В подавляющем большинстве случаев (92, 8%) - это несерьезные побочные реакции.
Среди распространенных проявлений:
- расстройства в месте введения (65,73%);
- нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%);
- неврологические расстройства (11,96%).
Как ранее сообщал ForUm, первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.
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