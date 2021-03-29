Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении лицу в создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361-1 УК Украины), сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, житель Тернопольщины разработал вредоносное программное обеспечение, а именно фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, направленное на вебресурсы более сотни банков и их клиентов. Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях.

По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигают десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии.

По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

Разоблачен хакер в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и австралии и работниками Департамента киберполиции и следователями Главного следственного управлением Национальной полиции Украины.