Использовать поездки на бесконтактных (зеленых) картах Киевского метро можно до 31 марта 2021 года, сообщает КП «Киевский метрополитен».
«Также с окончанием использования карточек метро прекращается работа сервисных центров подземки», - отмечается в сообщении.
После 31 марта оплату проезда можно будет осуществить с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривни на каждой поездке.
Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена;
Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении Киев Цифровой;
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
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