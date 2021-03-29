также в разделеОбщество
В украинских больницах занято почти 60% коек для больных COVID-19
Минздрав: В Украине циркулирует более 30 генотипов коронавируса 8
СБУ заблокировала хищение средств на строительстве детского дома на Луганщине 8
В Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за «шпионаж» в пользу Украины 11
Появилась реакция МИД на мероприятие, посвященное «российскому поэту» Шевченко 15
Страна.ua: Главной целью СБУ было запугивание оппозиции, а не поиск улик по нелепым обвинениям в адрес «Украинского выбора» 12
Озвучены вопросы, которые обсудят на заседаниях ТКГ 14
Суд отправил активиста Ратушного под домашний арест 25
Нет процедуры: Лукашенко не могут лишить звания почетного доктора КНУ 13
В Украине будут судить «главу администрации города Дебальцево» 18
В Bellingcat назвали россиян, причастных к пыткам в «Изоляции» 17
Херсонский облсовет открестился от вечеринки в театре 17
В Украине за сутки – 8346 новых случаев COVID-19 22
Руководство Херсонщины заметили на закрытой вечеринке с «обнаженкой» 109
В Киеве задержали трех подозреваемых в убийстве добровольца 34
в Украину придет похолодание 39
В армии зафиксировано еще 115 новых случаев COVID-19 10
В каких регионах Украины больше всего инфицированных коронавирусом 20

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал «полным абсурдом»  упреки о том, что он носит куртку стоимостью 280 тыс. гривен. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода. «Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд», - сказал он.  

Ранее несколько изданий, в частности, НВ, написали, что министр одевается в куртку итальянского бренда люксовой одежды Kiton, стоимость которой составляет около 10 тыс. долларов (это почти 280 тыс. гривен). Издание также указывает, что «в 2019 году Максима Степанова уже видели в пиджаке и рубашке марки Kiton, их общая стоимость на тот момент составляла около 11 тыс. долларов».  

Также народный депутат Украины Гео Лерос на заседании парламента обратился к Степанову, обвинив его в том, что он несколько недель назад купил себе куртку дорогого бренда за 620 тысяч гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги