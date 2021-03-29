Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал «полным абсурдом» упреки о том, что он носит куртку стоимостью 280 тыс. гривен. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода. «Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд», - сказал он.

Ранее несколько изданий, в частности, НВ, написали, что министр одевается в куртку итальянского бренда люксовой одежды Kiton, стоимость которой составляет около 10 тыс. долларов (это почти 280 тыс. гривен). Издание также указывает, что «в 2019 году Максима Степанова уже видели в пиджаке и рубашке марки Kiton, их общая стоимость на тот момент составляла около 11 тыс. долларов».

Также народный депутат Украины Гео Лерос на заседании парламента обратился к Степанову, обвинив его в том, что он несколько недель назад купил себе куртку дорогого бренда за 620 тысяч гривен.