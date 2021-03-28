Заключенный в тюрьму критик Кремля Алексей Навальный обратился за помощью к общественной комиссии. Он хочет получить доступ к обезболивающим инъекциям от сильной боли в ноге.

Об этом говорится в заявлении Общественной наблюдательной комиссии, полуофициального органа, имеющего доступ к российским тюрьмам.

«Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания», - сообщил 27 марта председатель ОНК Вячеслав Куликов.

- В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов "Деклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно.