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Погода в Украине 28 марта будет переменчивой в зависимости от региона. Например, в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин, а в Волынской области паводки могут затопить дворы и дороги.

Сообщается, что в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, по данным украинского Гидрометцентра, 28-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стыр возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, дворов в Маневичском районе Волынской области (уровень опасности желтый).
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