также в разделеОбщество
В армии зафиксировано еще 115 новых случаев COVID-19 8
В каких регионах Украины больше всего инфицированных коронавирусом 13
Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации 14
На Волыни может затопить дворы и дороги, в Карпатах - возможно схождения лавин 10
Степанов оценил качество китайской вакцины Sinovac 16
Почти 12 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Украине 22
Украинцы перешли на летнее время 23
Минрегион проверит все АЗС Украины 13
Стало известно имя еще второго погибшего военного возле Шумов 123
В Украине вновь обновили зоны карантина 29
Украина переходит на летнее время 46
В Карпатах сохраняется значительная угроза схождения лавин 10
За сутки в Украине вакцинировали почти 18 тысяч человек 31
МОЗ назвал условие остановки транспорта 15
Степанов: Украина продолжает разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 19
Коронавирус в Украине: за сутки - 17 424 новых случаев 20
26 марта. Картина дня 16
Укрзализныця назначила спецрейсы на Буковину и Закарпатье 26

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 223 нарушения режима прекращения огня за сутки 26 марта. Большинство из них в Луганской области.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Практически все нарушения зафиксированы вблизи Горловки.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 493 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 149 нарушений. Почти все нарушения наблюдались в районах к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
10
Теги