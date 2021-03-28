Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 223 нарушения режима прекращения огня за сутки 26 марта. Большинство из них в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 74 нарушения режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Практически все нарушения зафиксированы вблизи Горловки.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 493 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 149 нарушений. Почти все нарушения наблюдались в районах к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.