Синоптики предупредили о значительном риске схождении лавин на высокогорье Карпат. Объявлен третий уровень опасности.
Отмечается, что значительная снеголавинная опасность ожидается 28 марта в высокогорье Закарпатской области. Этому будут способствовать снегопады и метели.
Напомним, 28 марта в Украине резко изменится погода. Ожидаются дожди почти на всей территории Украины, а в Карпатах снегопады. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов днем, ночью около +1+3.
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