В ООН 47 стран по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции «Территориальная целостность Украины» выступили с совместным заявлением. Они признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины .

В резолюции, которая была принята 27 марта 2014 года, международное сообщество подтвердило свою полную поддержку суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

«Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове», - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия России вызвали беспокойство во всем мире, они противоречат международному праву, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не будут признаны.

«Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям», - добавили в заявлении.

В ООН призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.