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Правительство Украины запретит работу общественного транспорта в «красных» зонах карантина, если эпидемия коронавируса начнет выходить из-под контроля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 26 марта.

«Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения», - пояснил глава МОЗ.

По его словам, вопрос локдауна обсуждается. При этом власти ищут пути сохранения и дееспособности медсистемы, и работы бизнеса.

Напомним, Степанов назвал главные проблемы при лечении COVID-19.
ForUm

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