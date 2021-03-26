Следователи ГБР, при содействии ДВБ Нацполиции, осуществляют досудебное расследование уголовного производства по факту незаконной организации в Бердянске заведений для азартных игр. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Работники полиции на работу игорных заведений «закрывали глаза».

По предварительной информации, сотрудник полиции с гражданскими лицами организовал игорный бизнес в Бердянске.

Установлено, что е схеме причастен ряд сотрудников Бердянского районного отдела полиции, которые, несмотря на неоднократные заявления граждан, «не замечали» активной работы игорных заведений.

ГБР проводит обыски у лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Уголовное производство открыто по фактам незаконной организации или проведения азартных игр по предварительному сговору группой лиц и бездеятельности работников правоохранительных органов относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр (ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.