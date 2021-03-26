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На днях пограничники Измаильского отряда восстановили совместные патрулирования государственной границы на реке Дунай с подразделениями Береговой охраны Констанцы пограничной полиции Румынии, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В течение этой недели патрулирование состоялись на участках отделов пограничной службы «Рени» и «Вилково». Совместные мероприятия прошли на украинских пограничных катерах с соблюдением карантинных правил. По результатам службы нарушений законодательства не выявлено.

Практика совместных патрулирования введена с октября 2017 года в рамках Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы и протокола пограничных ведомств обоих государств. Однако из-за пандемии была приостановлена.

Эти патрулирования позволяют более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, они позволяют экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и тому подобное. Также благодаря таким мероприятиям проводится обмен опытом в сфере обеспечения охраны государственной границы.

Стоит отметить, что патрулирование осуществляется вблизи общей государственной границы и может реализовываться с использованием катеров, автотранспорта той страны, на территории которой осуществляется совместное патрулирование. Пограничники, которые осуществляют свою деятельность на территории другого государства, имеют такой же правовой статус, как и пограничники принимающей стороны.
ForUm

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