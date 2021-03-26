Частная военная компания, в организации которой подозревают бывшего народного депутата Семена Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойског, сообщает «Слідство.Інфо».

В частности, речь идет об организации «Донкорп Украина», которую контролирует Семен Семенченко. По данным журналистов, в феврале 2021 года члены этой ЧВК участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке. Отмечают, что один из микроавтобусов, которые тогда задержали полиция, принадлежал структуре «Донкорпа».

По данным журналистов, со строительством, где неизвестные устроили стрельбу, связан Михаил Киперман — друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Так, заказчики строительства — фирма «Где Резорт Девелопмент» и «Строительное объединение «Мечт"». Владельцы последней используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана «Смарт Студент».

Кроме того, совладелец фирмы «Де Резорт Девелопмент» Артем Солоник ранее был директором компании «Орион Сервис». СМИ писали, что по меньшей мере до 2015 года владельцем «Ориона» был Киперман.

Также, по данным расследователей, структура Семенченко в 2020 году охраняла офис «Центрэнерго», после того, как он переехал в поселок Козин под Киевом. В СБУ также отметили, что участники ЧВК, вероятно, тренировались на территории «Центрэнерго».

В то же время в расследовании программы «Схемы» указано, что именно тогда эту компанию возглавляло лояльное к Игорю Коломойскому руководство.

Бывший член «Донкорп Украина» Евгений Сикора рассказал, что члены ПВК начали охранять «Центрэнерго» весной 2020 года. В ноябре энергогенерирующая компания заключила договор об услугах охраны с «Донкорп».

В феврале 2021-го, по данным журналистов, члены ЧВК не пускали на территорию базы «Центрэнерго» руководителя Фонда госимущества. Таким образом они блокировали смену менеджмента компании.

Как сообщал ForUm, вечером 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.