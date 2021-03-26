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Министерство здравоохранения не везде удовлетворено темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.

«Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областях. Города миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации», - заявил Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, за сутки 25 марта в Украине 18738 человек были привиты против COVID-19.
ForUm

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